ترامب: غزة ستصبح أكثر أمناً وسنشارك في ضمان استقرارها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الأربعاء إثر توصّل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أنّ الولايات المتّحدة "ستكون جزءا" من عملية "الحفاظ على السلام" في القطاع الفلسطيني المدمّر من جرّاء عامين من الحرب.

وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز "نعتقد أنّ قطاع غزة سيكون مكانا أكثر أمانا بكثير، وسيعاد بناؤه، وستساعده دول أخرى في المنطقة على إعادة الإعمار لأنها تمتلك ثروات هائلة وتريد أن يحدث ذلك. نحن (الولايات المتّحدة) سنكون جزءا من ذلك لمساعدتهم على النجاح وللمساعدة في الحفاظ على السلام فيه".