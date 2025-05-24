نقابة الشرطة الألمانية تدعو إلى استخدام تقنية الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عقب هجوم الطعن الذي شهدته محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورج الألمانية، والذي أسفر عن إصابة 18 شخصاً، طالب رئيس نقابة الشرطة الألمانية أندرياس روسكوبف بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مواجهة مثل هذه الجرائم.

وقال روسكوبف في تصريحات لصحيفة "هامبورجر أبندبلات" الألمانية: "للأسف لا يمكن منع مثل هذه الهجمات بنسبة 100%"، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتوفير خيارات مراقبة شاملة في محطات السكك الحديدية للشرطة الاتحادية.

ودعا روسكوبف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن أفراد الشرطة بحاجة إلى "تقنية كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن أيضا التعرف على السلوك حتى يمكن اكتشاف مثل هذه الانحرافات السلوكية مسبقا".

وأصيب 18 شخصاً، حالة أربعة حرجة، في هجوم طعن على أحد أرصفة محطة قطارات هامبورج مساء أمس الجمعة.

وتم نشر الشرطة وخدمات الإنقاذ على نطاق واسع. وألقت الشرطة القبض على امرأة /39 عاما/ في مسرح الجريمة، ومن المقرر عرضها اليوم أمام قاضي التحقيقات لتحديد ما إذا كان سيُجرى احتجازها على ذمة التحقيق.