إصابة 18 إثر هجوم بسكين في هامبورج

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 18 شخصاً أصيبوا في هجوم بسكين في محطة هامبورج مساء الجمعة، وأكدت الشرطة المحلية أنها ألقت القبض على المهاجمة المشتبه بها.

وقالت الصحيفة إن أربعة من المصابين في حالة حرجة وستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وأوضحت شرطة هامبورج أن المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، لم تبد أي مقاومة عند إلقاء القبض عليها.

وذكر فلوريان أبنسيث المتحدث باسم شرطة هامبورج "حتى الآن ليس لدينا أي دليل يشير إلى أن المرأة تصرفت بدافع سياسي، بل لدينا معطيات تدفعنا للتحقيق بشكل خاص في احتمال معاناتها من اضطراب نفسي".

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس في منشور له على منصة إكس الأنباء الواردة من هامبورج بأنها "مروعة".

وأضاف "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".