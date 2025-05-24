ترامب: على بريطانيا التخلص من طواحين الرياح القبيحة والتنقيب عن النفط

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة المتحدة على التخلص من "طواحين الرياح القبيحة" وتقديم حوفز للتنقيب عن النفط في بحر الشمال.

وقال الرئيس الأمريكي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يسير بشكل جيد".

ومنح الاتفاق المملكة المتحدة إعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والصلب مقابل منح الصناعة الزراعية الأمريكية وصولاً أكبر إلى الأسواق البريطانية.

لكن ترامب قال إن المملكة المتحدة يمكن أن "تخفض بشكل كبير" تكاليف الطاقة من خلال التنقيب عن النفط في بحر الشمال واقترح أبردين كمركز.

ونشر ترامب منشوراً على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قال فيه إن "اتفاقنا الذي تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة يسير بشكل جيد للجميع".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ترامب قوله "أوصيهم بقوة، مع ذلك، من أجل خفض تكاليف الطاقة لديهم، أن يوقفوا طواحين الرياح المكلفة والقبيحة، وأن يقدموا حوافز للتنقيب الحديث في بحر الشمال، حيث توجد كميات كبيرة من النفط تنتظر أن تستخرج".