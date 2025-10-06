إنقاذ 350 سائحاً بعد عاصفة ثلجية في جبل إيفرست

تم إنقاذ ما لا يقل عن 350 سائحا كانوا عالقين في الجانب التبتي من جبل إيفرست في أعقاب عاصفة ثلجية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وذكر التقرير أن فرق الإنقاذ أوصلت المجموعة بأمان إلى أقرب مستوطنة وهي تشودانج.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن ما يقرب من ألف شخص حوصروا على ارتفاع حوالي 4900 متر على الجانب الشرقي من الجبل.

وبحسب ما ورد، تعرضت خيامهم لأضرار جزئية بسبب العاصفة، وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق طرق الوصول.

ولا يزال عدد الأشخاص العالقين في جبل إيفرست غير واضح.

وأفادت منصة الأخبار الحكومية جيمو شينوين بوقوع إصابات في الموقع، على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة بشأن وفيات محتملة.