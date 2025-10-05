بولندا تدفع بطائرات لحماية مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أن أوامر صدرت لطائرات بولندية وأخرى حليفة بالإقلاع على وجه السرعة لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على أوكرانيا شملت مناطق قريبة من الحدود البولندية.

وقالت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على موقع إكس "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".

وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، كانت جميع أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب قصوى عقب تحذيرات من سلاح الجو الأوكراني من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.