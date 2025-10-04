مطار ميونخ يعود للعمل تدريجياً في أعقاب رصد مُسيرات

قال مطار ميونيخ اليوم السبت إنه بدأ استئناف الرحلات الجوية تدريجيا منذ الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، مع توقع حدوث تأخيرات خلال اليوم، وذلك بعد ساعات من إغلاق مدرجي المطار للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة بسبب رصد طائرات مسيرة.

ونصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم أثناء استعداده لاستئناف العمليات، بعد ساعتين من الموعد المقرر، عقب الإغلاق مساء الجمعة.

وقالت السلطات إنه تم تحويل مسار أو إلغاء عشرات الرحلات، مما أدى إلى تقطع السبل بحوالي 6500 مسافر.

وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة بسبب رصد طائرات مسيرة، ألقت بعض السلطات باللوم فيها على روسيا. ونفى الكرملين أي ضلوع له.

ولم تلقي السلطات حتى الآن بمسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة يومي الخميس والجمعة على جهة محددة.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمطار "بسبب الاشتباه في رصد طائرات مسيرة، قيدت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية عمليات الطيران في مطار ميونيخ كإجراء احترازي وعلتقها حتى إشعار آخر".

ثم ذكر المطار في تحديث لاحق أنه تم تحويل 23 رحلة وإرجاء أو إلغاء 12 رحلة متجهة إلى مطار ميونيخ و48 رحلة مغادرة.

كان مطار ميونيخ قد أغلق لعدة ساعات في وقت متأخر من يوم الخميس وفي الساعات الأولى من أمس الجمعة بعد الاشتباه في رصد طائرات مسيرة، مما أدى إلى تعطيل عشرات الرحلات الجوية. وعد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أمس الجمعة، بتقديم تشريع يُسهّل على الشرطة مطالبة الجيش بإسقاط الطائرات المسيرة.