خبير يطالب بإلزامية ترقيم المسيرات في ألمانيا بعد حوادث متكررة في مطارات

دعا خبير في مجال الطيران إلى فرض إلزامية تسجيل وترقيم جميع الطائرات المسيرة عقب الحوادث الأخيرة التي تسببت في تعطيل حركة الطيران بعدة مطارات ألمانية.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للطيران غير المأهول، جيرالد فيسل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نحتاج إلى رصد كامل وإلزامي لجميع الطائرات المسيرة القانونية حتى يمكن تمييزها بسرعة عن الطائرات غير القانونية"، وأضاف متسائلا: "من الذي يقرر عند رؤية طائرة مسيرة ما إذا كانت صديقة أم معادية؟ وبناء على أي معيار يتم ذلك؟".

وأوضح فيسل أن مثل هذه التساؤلات ما زالت في مراحلها الأولى، مشيرا إلى أن المطارات الألمانية لا تتمتع حتى الآن بحماية كافية ضد الطائرات المسيرة، مؤكدا أن لوائح الطيران المدني تُحمِّل المطارات مسؤولية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وقال الخبير في شركة

"إيربورن" للاستشارات في مجال الطيران: "يجب على المطارات أن تبدأ فعليا بالاستثمار في هذا المجال".

وكانت طائرات مسيرة مجهولة المصدر قد تسببت اليومين الماضيين في تعطيل حركة الطيران في مطار ميونخ، ثاني أكبر مطار في ألمانيا. كما رُصدَت مسيرات فوق ولاية شليزفيج-هولشتاين.

وحذر فيسل من المخاطر التي تمثلها هذه المسيرات على سلامة الطيران، قائلا: "إنها أجسام غريبة في الجو يمكن أن تدخل إلى محركات الطائرات أو تصطدم بزجاج قمرة القيادة، ما قد يعرقل الإقلاع والهبوط"، مقترحا إنشاء "سياج افتراضي" في جميع المطارات لمنع الطائرات المسيرة من تجاوز نطاقاتها المسموح بها.

وفي المقابل، استبعد الخبير أن تؤثر الحوادث الأخيرة على حركة السفر خلال عطلة الخريف المرتقبة، وقال: "من يريد السفر سيسافر. الناس ينسون مثل هذه الحوادث سريعا، كما رأينا خلال فترة جائحة كورونا"، لكنه أشار إلى أن تكرار هذه الوقائع أو تسببها في أضرار ملموسة قد يغير الوضع.