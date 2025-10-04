القضاء الأمريكي يوقف خطة ترامب لإنهاء الجنسية بالولادة

حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في مدينة بوسطن بأنه لا يجوز لإدارة الرئيس دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.

وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى، يوم الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ شهر يونيو تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.

وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو الماضي.

كما قضت محكمة استئناف ثانية، يوم الجمعة، لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة.