مطار ميونيخ يستأنف عملياته بعد تعليقها إثر رصد مُسيرات

استأنف مطار ميونيخ الألماني عملياته اليوم الجمعة بعد تعليقها خلال الليل بسبب رصد طائرات مسيرة مما أدى إلى إلغاء أو تحويل مسار عشرات الرحلات الجوية عشية عطلة وطنية وسط مخاوف حيال ضعف البنية التحتية الحيوية في أوروبا.

ومع استئناف العمليات صباح اليوم الجمعة، رأى شاهد من رويترز ركابا ينهون إجراءات السفر عبر رحلة متجهة إلى فارنا في بلغاريا.

وأظهرت لوحة الرحلات المغادرة إلغاء عدد قليل منها. وكانت رحلة قادمة من بانكوك هي الأولى اليوم وهبطت في حوالي الساعة 5:25 صباحا (0325 بتوقيت جرينتش)، وفقا لموقع المطار على الإنترنت.

وقال مطار ميونيخ في وقت سابق إن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء أمس أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وذكر المطار في بيان أنه حول 15 رحلة قادمة إلى مدن أخرى منها شتوتجارت ونورمبرج وفيينا وفرانكفورت.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد إن الطائرات المسيرة رُصدت في وقت متأخر من مساء أمس فوق المطار. وأضاف أنه بسبب الظلام، لم يتسن تحديد حجم ونوع المسيرات. ولم ترد الشرطة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

والاضطراب في عمليات مطار ميونيخ هو الأحدث في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمارك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي.

ولم توجه السلطات اتهاما إلى طرف بعينه في واقعة مطار ميونيخ، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين اتهموا روسيا بالضلوع في انتهاكات أخرى للمجال الجوي حدثت في الآونة الأخيرة.

ويوافق اليوم الجمعة يوم إعادة توحيد ألمانيا، وهو عطلة رسمية.