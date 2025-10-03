الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد تعليق دام 5 سنوات

أعلنت السلطات الهندية يوم أمس الخميس أن الهند والصين تخططان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بعض مدنهما بعد تعليق دام خمس سنوات مع بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

وتم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020 ولم تستأنف بسبب انخراط بكين ونيودلهي في توترات حدودية مطولة.

وقالت السفارة الهندية لدى الصين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "وي تشات" إن الرحلات الجوية بين مدن محددة ستستأنف بحلول أواخر أكتوبر، رهنا بقرارات شركات الطيران التجارية.

وأضافت السفارة أن هذا الاستئناف هو جزء من "نهج الحكومة الهندية نحو التطبيع التدريجي للعلاقات بين الهند والصين".

يأتي الاستئناف بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين الشهر الماضي للمرة الأولى منذ سبع سنوات لحضور منتدى أمني إقليمي، والذي كان جزءا من جهود البلدين لتطبيع العلاقات.

وتدهورت العلاقات بين الصين والهند في عام 2020 بعد اشتباك قوات الأمن على طول حدود متنازع عليها في جبال الهيمالايا. وقتل أربعة جنود صينيين و20 جنديا هنديا في أسوأ أعمال عنف منذ عقود، مما أدى إلى تجميد الارتباطات السياسية رفيعة المستوى.