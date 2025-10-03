ألمانيا.. دعوة إلى بناء نظام دفاع جوي عاجل ضد المسيرات

دعا عضو بارز بالبرلمان الألماني من الائتلاف الحاكم إلى البناء الفوري لنظام دفاع جوي فعال ضد المسيرات، وذلك نظرا للتهديد الذي تشكله المسيرات المعادية في أوروبا.

وصرح ينس شبان، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف يمين الوسط الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، لمجموعة ميدياجروب بايرن الإعلامية في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، بأن هناك حاجة ملحة إلى "نظام تكنولوجي متكامل ورشيق" للرد على تهديدات المسيرات، بدلا من الاعتماد على الطائرات المقاتلة.

وشدد على أن مثل هذا النظام يجب أن يكون جاهزا الآن، وليس بعد خمس سنوات.

وسلط شبان الضوء على الدروس المستفادة من أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية، مشيرا إلى أن هذا البلد قام ببناء مصنع للمسيرات في غضون بضعة أشهر فقط.

وأكد أن أوكرانيا تستخدم أنظمة ألمانية الصنع مثل جيبارد و آيريس-تي لمواجهة الطائرات المسيرة، واعترف، منتقدا الذات، بأن ألمانيا جردت جيشها من مثل هذه القدرات. وقال إنه يجب استعادة هذه القدرات دون تأخير الآن.