محكمة روسية تقضي بمصادرة أصول الملياردير شتينجيلوف

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن محكمة روسية قضت بمصادرة مجموعة الملياردير دينيس شتينجيلوف بعد أن صنفت دينيس ووالده نيكولاي "متطرفين".

وهذا الحكم هو أحدث واقعة تصادر فيها الدولة الروسية أصولا من خلال القضاء، بعد أن صادرت هذا العام شركة لإنتاج الذهب وشركة للحبوب ومطارا بموسكو.

وتمثل مجموعة شتينجيلوف منتجا رئيسيا للوجبات الخفيفة والحلويات. وتمتلك أكثر من عشرة مصانع في روسيا وتنتج نحو 700 منتج مختلف.

ويملك شتينجيلوف كذلك سلسلة (يارتشه!) التي تضم أكثر من 1300 متجر. وتبلغ ثروته 1.4 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

وذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية أنه يقيم في أستراليا.