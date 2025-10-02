Al Bayan
العالم

محكمة روسية تقضي بمصادرة أصول الملياردير شتينجيلوف

رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن محكمة روسية قضت بمصادرة مجموعة الملياردير دينيس شتينجيلوف بعد أن صنفت دينيس ووالده نيكولاي "متطرفين".

وهذا الحكم هو أحدث واقعة تصادر فيها الدولة الروسية أصولا من خلال القضاء، بعد أن صادرت هذا العام شركة لإنتاج الذهب وشركة للحبوب ومطارا بموسكو.

وتمثل مجموعة شتينجيلوف منتجا رئيسيا للوجبات الخفيفة والحلويات. وتمتلك أكثر من عشرة مصانع في روسيا وتنتج نحو 700 منتج مختلف.

ويملك شتينجيلوف كذلك سلسلة (يارتشه!) التي تضم أكثر من 1300 متجر. وتبلغ ثروته 1.4 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

وذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية أنه يقيم في أستراليا.