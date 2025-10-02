نائب ترامب يدافع عن نشر مقطعين ساخرين لزعيم ديمقراطي

وصف جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء مقطعي فيديو تم التلاعب بهما بالذكاء الاصطناعي ونشرهما الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي للزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، بأنهما مزحة.

ورفض شكاوى الديمقراطيين الذين وصفوا المقطعين بأنهما عنصريان.

ويثير ترامب مواجهات مع القادة الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ أمس الأربعاء.

ونشر ترامب يوم الاثنين مقطع فيديو على حسابه على منصة تروث سوشيال يصور جيفريز وهو يتحدث خارج البيت الأبيض بشارب كثيف وقبعة مكسيكية وموسيقى المارياتشي في الخلفية. وجيفريز من أصحاب البشرة السوداء وتعود أصول والدته إلى الرأس الأخضر.

وبعد أن ندد جيفريز بالمنشور الأصلي ووصفه بأنه "مثير للاشمئزاز" في مقابلة تلفزيونية، نشر ترامب مقطع فيديو لجيفريز من تلك المقابلة مع إضافة شارب وقبعة مكسيكية مرة أخرى.

وأعاد البيت الأبيض عرض المقطع على شاشات كبيرة في غرفة المؤتمرات الصحفية أمس الأربعاء.

وقال فانس "أعتقد أنه مضحك. الرئيس يمزح ونحن نقضي وقتا ممتعا"، وذلك في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ردا على سؤال عن كيف يتماشى نشر المقطعين مع تأكيدات البيت الأبيض بأنه مستعد للتفاوض مع القادة الديمقراطيين بحسن نية.

وأضاف فانس "يمكنك التفاوض بحسن نية مع السخرية قليلا من بعض السخافات في مواقف الديمقراطيين، وحتى السخرية من سخافة الديمقراطيين أنفسهم".

وقال جيفريز وغيره من الديمقراطيين البارزين إن المقطعين يظهران عنصرية.