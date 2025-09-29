الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

أكد جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الأحد أن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لدعم جهودها في صد الحرب الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من الولايات المتحدة بيع هذه الصواريخ للدول الأوروبية التي سترسلها بدورها إلى أوكرانيا.

وقال فانس في برنامج (فوكس نيوز صنداي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ "القرار النهائي" بشأن السماح بالصفقة من عدمه.

وأضاف "نحن بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات المقدمة من الأوروبيين".

ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر، وستكون من الأصول القوية في ترسانة أوكرانيا.

ومن المؤكد أن روسيا ستعد مثل هذه الإمدادات من الأسلحة تصعيدا في حربها في أوكرانيا.

ورفض ترامب في السابق طلبات أوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى، لكنه شعر بالإحباط من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال كيث كيلوج المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا إن ترامب يرى أن كييف يجب أن تكون الآن قادرة على شن ضربات بعيدة المدى على روسيا.

وأضاف كيلوج خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت لاحق من أمس الأحد "أعتقد أنه بعد فهم ما قاله (ترامب)، وما قاله نائب الرئيس فانس... فإن الإجابة هي نعم. استخدموا القدرات للضرب في العمق. لا وجود لما يسمى مكان آمن".