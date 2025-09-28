بالقوة الكاملة.. ترامب يعتزم إرسال قوات إلى بورتلاند

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت أنه سيرسل قوات إلى بورتلاند، "مصرحا بالقوة الكاملة، إذا لزم الأمر" للتعامل مع "الإرهابيين المحليين" بينما يوسع عمليات انتشاره إلى المزيد من المدن الأمريكية.

وردت حاكمة ولاية أوريجون الديمقراطية تينا كوتيك بالقول إن ترامب يسيء استخدام سلطته بطلب إرسال القوات إلى المدينة، التي قالت إنها تتدبر "أمورها بشكل جيد" بمفردها.

وأعلن ترامب قراره على وسائل التواصل الاجتماعي، كاتبا أنه يوجه وزارة الدفاع إلى "توفير جميع القوات الضرورية لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب". وقال ترامب إن القرار ضروري لحماية مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، التي زعم أنها "تحت الحصار من هجوم من قبل أنتيفا، وغيرهم من الإرهابيين المحليين".

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للحصول على تفاصيل حول إعلان ترامب، مثل جدول زمني للانتشار أو نوع القوات التي ستشارك.