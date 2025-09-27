كيم جونغ أون يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجه باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي من أجل "شحذ الدرع والسيف النوويين" لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم التقى بمسؤولين وعلماء كبار في معاهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية أمس الجمعة وقال إن "الأولوية القصوى" للبلاد هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي.

وأضافت الوكالة "قال الرفيق كيم جونغ أون إنه يجب علينا شحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين باستمرار لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي-جيه ميونج إن كوريا الشمالية سعت لعقود من الزمن إلى تنفيذ برنامج للأسلحة النووية، وشملت جهودها عملية سرية لتخصيب اليورانيوم سمحت بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا كل عام.