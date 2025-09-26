يطالب بـ 350 ملياراً.. ترامب يضغط على كوريا لاتباع نهج اليابان رغم المخاطر المالية

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن كوريا الجنوبية ستقدم استثمارات بمليارات الدولارات "مقدما"، على الرغم من تأكيد سول أنها ستعاني من أزمة مالية إذا ما لبت المطالب الأمريكية دون ضمانات.

وفي يوليو، تعهدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية، لكنها رفضت المطالب الأمريكية بالسيطرة على الأموال، ويقول مسؤولون كوريون جنوبيون إن المحادثات الهادفة إلى إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما التجاري وصلت إلى طريق مسدود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضفى ترامب الطابع الرسمي على اتفاق تجاري مع طوكيو، وخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات مقابل 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية في المشاريع الأمريكية، وضغط المسؤولون الأمريكيون على سول لتتبع نفس النهج.

وقال ترامب للصحفيين أمس الخميس في المكتب البيضاوي بينما كان يثني على حجم الأموال التي قال إن الرسوم الجمركية الشاملة قد جلبتها "لدينا في اليابان 550 مليار دولار، وفي كوريا الجنوبية 350 مليار دولار. هذا مقدما".

ومع ذلك، تقول كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تحمل تكلفة هيكلة استثماراتها بنفس الطريقة التي تتبعها اليابان، وقال الرئيس لي جاي ميونج لرويترز الأسبوع الماضي إنه بدون ضمانات مثل مقايضة العملة، يمكن أن يغرق اقتصاد كوريا الجنوبية في أزمة.

وقال أحد مسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية إنه ليس لدى المسؤولين أي تعليق على تصريحات ترامب، لكنه أكد مجددا أن موقفهم لا يزال يتمثل في أنهم سيتفاوضون مع الولايات المتحدة بموجب مبدأ أن الاتفاق يجب أن يلبي المصالح الوطنية وأن يكون مجديا تجاريا.