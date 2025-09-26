الناتو يبحث عن بديل لإسقاط المسيرات الرخيصة بصواريخ "غالية الثمن"

صرح سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته بأن الجيوش الغربية لا يمكنها الاستمرار في إسقاط المسيرات باستخدام صواريخ باهظة التكلفة.

وقال روته في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرغ أمس إن الحلف يتعلم سريعا من أوكرانيا كيفية مواجهة المسيرات الروسية، وسوف يستخدم تقنيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف روته: "لا يمكن استمرار إسقاط مسيرة تبلغ قيمتها ألف أو ألفي دولار باستخدام صاروخ تصل تكلفته إلى حوالي نصف مليون أو مليون دولار".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الناتو يفتقد إلى المعدات اللازمة، أجاب روته: "على المدى القصير، نعم"، موضحا أن الحلف يتعلم من الأوكرانيين ويطور سريعا تقنيات سيتم نشرها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر الأمين العام أن هذه الجهود تستهدف ضمان أن "تتوافر لدينا تقنيات اعتراض (المسيرات) إلى جانب الوسائل الأكثر تقليدية للتعامل معها".

وتعرضت دول الناتو مؤخرا لسلسلة من الانتهاكات لمجالها الجوي بطائرات ومسيرات روسية، وشكلت هذه الحوادث اختبارا غير مسبوق لمصداقية التحالف العسكري، في الوقت الذي كثفت فيه موسكو هجماتها على منشآت البنية التحتية الأوكرانية كذلك.