سول تطلق طلقات تحذيرية بسبب عبور سفينة كورية شمالية للحدود البحرية





أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنها أطلقت طلقات تحذيرية بسبب عبور سفينة كورية شمالية خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر وهو الحدود البحرية الغربية الفعلية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السفينة الكورية الشمالية عبرت خط الحدود الشمالي بالقرب من جزيرة باينجنيونج في البحر الأصفر لنحو ساعة، ابتداء من الساعة الخامسة صباح اليوم وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وتبين أن السفينة توغلت لمسافة 5 كيلومترات في الجانب الجنوبي من خط الحدود الشمالي.

وقام الجيش بمراقبة تحركات السفينة عن كثب منذ اقترابها من خط الحدود الشمالي، وأطلق عشرات الطلقات التحذيرية لأن السفينة عبرت خط الحدود الشمالي على الرغم من بث الرسائل التحذيرية المتكررة.

وفي ذلك الوقت، كانت فرقاطة تشيونان الكورية الجنوبية التي يبلغ وزنها 2800 طن، تنفذ عملية مراقبة في المياه.

وخرجت السفينة من المياه الكورية الجنوبية بعدما أطلق الجيش طلقات تحذيرية.

وقال مصدر إن السلطات العسكرية ترى أنه هناك احتمال ضئيل أن تكون السفينة الكورية الشمالية قد عبرت خط الحدود الشمالي عمدا.

وأوضح مسؤول عسكري أنه لم يتم رصد تحركات غير عادية للجيش الكوري الشمالي فيما يتعلق بهذه المسألة.

وقالت الهيئة إن الجيش الكوري الجنوبي قام بمراقبة التحركات الكورية الشمالية عن كثب واستجاب وفقا للإجراءات العملياتية، مؤكدة أنه سيدافع عن خط الحدود الشمالي من خلال الاستجابة الصارمة لأي وضع، مع الحفاظ على حالة التأهب والاستعداد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها سفينة كورية شمالية خط الحدود الشمالي منذ أكتوبر عام 2022.