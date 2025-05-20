انطلاق تصويت الكوريين الجنوبيين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

انطلق اليوم الثلاثاء تصويت الكوريين الجنوبيين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين.

وقالت لجنة الانتخابات الوطنية اليوم الثلاثاء إن التصويت في الخارج يجري في 223 مركز اقتراع في 118 دولة حول العالم في الفترة من 20 إلى 26 مايو، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وسيجري فتح إجمالي 223 مركز اقتراع، بما في ذلك 182 مركز اقتراع في البعثات الدبلوماسية و41 مركز اقتراع إضافيا. ويجري التصويت في مراكز اقتراع في كوبا ولوكسمبورج وليتوانيا وإستونيا لأول مرة على الإطلاق، بعد فتح بعثات دبلومسية كورية جنوبية هناك في الآونة الأخيرة.

وتم إنشاء مراكز اقتراع إضافية في 39 منطقة تضم أكثر من 30 ألف كوري، ومركز واحد في كل من وحدة "دونجميونج" العسكرية في لبنان ووحدة "هانبيت" العسكرية في أوغندا.