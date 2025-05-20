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العالم

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي يقترح حظر طائرات الرئاسة الأجنبية

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رويترز

 قدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اليوم الاثنين مشروع قانون من شأنه منع استخدام أي طائرة أجنبية لتصبح الطائرة الرئاسية والمعروفة في الولايات المتحدة باسم (إير فورس وان).

واقترح تشومر مشروع "قانون أمن الجسر الجوي الرئاسي" بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر.

وقال خبراء قانونيون إن هذا الأمر أثار مجموعة من الأسئلة حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها الحكومات الأجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.