حزب الإصلاح البريطاني يعد بتطبيق قواعد صارمة لإصدار التأشيرات

قال نايجل فاراج زعيم حزب "الإصلاح البريطاني" اليوم الاثنين، إن حزبه: "سينهي حق المهاجرين في التقدم للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بعد خمس سنوات، وإنه سيتم إجبار من حصلوا بالفعل على وضع مستقر في البلاد على إعادة التقدم للحصول على تأشيرة جديدة وفقا لقواعد أكثر صرامة".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" اليوم الاثنين، إن زعيم حزب الإصلاح يرغب في إلغاء الإذن بالإقامة غير المحدودة، والذي يمكن للمهاجرين حاليًا التقدم للحصول عليه بعد خمس سنوات، وإجبارهم على تجديد تأشيرتهم كل خمس سنوات.

وسيتعين على المتقدمين استيفاء معايير معينة، من بينها سقف أعلى للرواتب ومعيار أفضل لإتقان اللغة الإنجليزية.

كما سيتعين عليهم اثبات أنهم عاشوا في المملكة المتحدة لمدة سبع سنوات، بزيادة سنتين عن الخمس سنوات التي كانت مطبقة سابقا، وسيكون هناك قيود أكثر صرامة على جلب الأزواج والأطفال إلى المملكة المتحدة.

وستمنع التأشيرة الجديدة أيضًا الحصول على أي مزايا بموجب الخطط التي وضعها ضياء يوسف رئيس السياسات في حزب الإصلاح البريطاني.