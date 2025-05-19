اليونان... زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزيرة إيفيا

أفاد معهد أثينا لعلوم الجيوديناميكا في اليونان، بوقوع زلزال بلغت قوته 5ر4 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بجزيرة إيفيا الواقعة شمال غرب أثينا.

وذكرت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية أن الزلزال وقع في تمام الساعة 0323 بالتوقيت المحلي (0023 بتوقيت جرينتش) من صباح اليوم الاثنين.

وقال المعهد إن الزلزال وقع على عمق 9ر16 كيلومترا، وشعر به سكان منطقة العاصمة، دون أن ترد أنباء فورية بشأن وقوع أضرار.

كما تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 6ر3 درجات بعد 20 دقيقة.

جدير بالذكر أن المنطقة شهدت المزيد من الهزات الأرضية مؤخرا، ومن بينها هزة أرضية بقوة 4ر4 درجات وقعت صباح أمس الأحد.