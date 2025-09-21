استمرار مواجهة الركاب لتأخيرات في الرحلات بعدة مطارات أوروبية

استمر الركاب في عدة مطارات أوروبية، اليوم الأحد، في مواجهة تأخيرات وتعطل للرحلات، بعدما أثر هجوم إلكتروني على مزود خدمة أنظمة الصعود إلى الطائرة.

وذكرت منظمة مراقبة الحركة الجوية الأوروبية (يوروكونترول)، أن مطارات في برلين وبروكسل ودبلن ولندن كانت قد أبلغت أمس السبت عن وجود مشاكل في التعامل مع الركاب بسبب أعطال في تكنولوجيا المعلومات.

وقال مطار هيثرو في لندن ومطار برلين-براندنبورج، الذي يخدم العاصمة الألمانية، إن شركة "كولينز إيروسبيس" الأمريكية تأثرت بالهجوم الإلكتروني.

وأكدت الشركة، التي تعمل في مجالات مختلفة لتكنولوجيا الطيران، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنها "علمت بشأن وجود خلل إلكتروني في برنامج /MUSE/ الخاص بنا في مطارات مختارة".

وفي بيان صدر اليوم الأحد، أبلغ مطار برلين-براندنبورج المسافرين بضرورة أن يتوقعوا فترات انتظار أطول واحتمال حدوث تأخيرات.

وأكد أن العمليات تسير بسلاسة في مباني المسافرين، ونصح المسافرين بتسجيل الوصول عبر الإنترنت، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية في المطار.