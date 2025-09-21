الصين وهونج كونج وتايوان تستعد لتداعيات إعصار راجاسا

تستعد الصين وهونج كونج وتايوان، اليوم الأحد، لتداعيات إعصار راجاسا الذي صار أكثر اقترابا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان تحذيراً للمنطقة الساحلية الواقعة في جنوب شرق البلاد، والتي تشمل جزراً صغيرة. وتتوقع الجمهورية الجزيرة هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف وارتفاع الأمواج يومي غد وبعد غد (الاثنين والثلاثاء)، ولا سيما في جنوب وشرق البلاد.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية في تايوان، فمن المرجح أن تشق العاصفة الاستوائية طريقها عبر مضيق لوزون شمال الفلبين، ثم ترسو في تايوان، لتستمر باتجاه جنوب الصين.

وعلى صعيد متصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية المركزية الصينية اعتبارا من اليوم الأحد، أن تتحرك العاصفة نحو جنوب البلاد بوصفها إعصارا فائقا، بأعلى مستوى، وهو 17 درجة، وسرعة قصوى تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة.

ومن جانبها، حذرت هيئة رصد الأرصاد الجوية في هونج كونج بالفعل من ارتفاع مياه البحر إلى مستوى قياسي مثلما حدث خلال إعصاري هاتو ومانجخوت الفتاكين في عامي 2017 و2018، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة. ومن المتوقع أيضا هبوب رياح عاتية.