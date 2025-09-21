الآلاف يتظاهرون في الفلبين احتجاجاً على قضية فساد ضخمة

خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الفلبينية اليوم الأحد للإعراب عن غضبهم بسبب فضيحة فساد طالت نواب ومسؤولين ورجال أعمال، يتردد أنهم حصلوا على رشاوى كبيرة من مشاريع للسيطرة على الفيضانات في البلاد التي تعاني من الفقر وتواجه خطورة العواصف.

وتم وضع قوات الشرطة والجيش في حالة تأهب لمنع اندلاع أي أعمال عنف. كما تم نشر الآلاف من رجال الشرطة لتأمين المظاهرات المتفرقة في منتزه مانيلا التاريخي وبالقرب من نُصب تذكاري للديمقراطية على طول طريق سريع، في منطقة العاصمة أيضا، حيث يأمل منظمو الاحتجاجات في جذب أكبر حشد من المتظاهرين الرافضين للفساد في البلاد خلال الأعوام الأخيرة.

وقد أصدرت سفارتا الولايات المتحدة وأستراليا تحذيرات سفر، حيث طالبا مواطنيهما بالبقاء بعيدا عن مواقع الاحتجاجات كإجراء احترازي.

ويقول منظمو الاحتجاجات إن المظاهرات ستركز على إدانة المسؤولين الفاسدين في الأشغال العامة والنواب وملاك شركات البناء، بالإضافة إلى النظام الذي يسمح بالفساد واسع النطاق، ولكنهم لن يطالبوا باستقالة الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور.