الولايات المتحدة.. إطلاق نار يوقع قتيلاً وعدداً من الإصابات

أعلنت السلطات الأمريكية، أن مسلحاً أطلق النار داخل ناد ريفي بولاية نيو هامبشاير مساء السبت بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العديد من الأشخاص.

وقال المدعي العام جون فورميلا ورئيس شرطة ناشوا، كيفن رورك إن الشخص الذي لقي حتفه في نادي "سكاي ميدو" الريفي في ناشوا كان ذكرًا بالغًا.

وأضافت السلطات أن المشتبه به، الذي تم احتجازه في مكان الحادث، كان أيضًا ذكرًا بالغًا، وأن التقارير السابقة عن مسلحين اثنين كانت خاطئة.

وقالت الشرطة أنه لم يكن هناك أي خطر آخر على المواطنين.

ولم تتوفر أية معلومات بشكل فوري عن حالة المصابين.

وأظهر مقطع فيديو جوي بثته محطة دبليو إم يو آر التليفزيونية توافد العديد من أعضاء فرق الطوارئ على موقع الحادث.

وقالت النائبة الأمريكية ماجي جودلاندر في بيان لها، إنها كانت "تراقب عن كثب التقارير المأساوية عن إطلاق نار الليلة في نادي سكاي ميدو الريفي في ناشوا" وأن قلبها مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع بأسره.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 45 ميلاً (70 كيلومترًا) شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.