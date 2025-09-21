ترامب يعين هاليغان مدعية عامة للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين محاميته السابقة ليندسي هاليغان في منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا، وذلك بعد ساعات من مطالبته وزيرة العدل بام بوندي بالتحرك بشكل أكثر حزما ضد خصومه السياسيين.

ولدى الإعلان عن قراره، كتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "بام بوندي تؤدي عملا رائعا في منصب وزير العدل بالولايات المتحدة. إنها حذرة وذكية وتحب بلدنا، لكنها تحتاج إلى مدع عام صارم في المنطقة الشرقية من فرجينيا مثل مرشحتي ليندسي هاليغان لتسريع الإجراءات".

وفي منشور سابق بدا موجها مباشرة إلى وزيرة العدل، قال ترامب إنه راجع بيانات ومنشورات تفيد بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن احتمال توجيه اتهامات ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي والسناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.

وقال ترامب "لا يمكننا المماطلة أكثر من ذلك، فهذا يدمر سمعتنا ومصداقيتنا. لقد أخضعوني للمساءلة مرتين ووجهوا لي خمس لوائح اتهامات على لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".

وكانت هاليغان، وهي مساعدة خاصة لترامب، ضمن فريق محاميه في القضايا المدنية بعد مداهمة منزله في مارالاغو بحثا عن وثائق سرية. وستحل محل إريك سيبرت الذي كان يشرف على تحقيق يخص ليتيشا جيمس لكنه استقال يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إنه لا يريده في المنصب.

وواصل ترامب دعم بوندي بثبات على مدى أشهر، على الرغم من انتقادات قاعدته السياسية لتعاملها مع ملفات جيفري إبستين وتعليقاتها الأخيرة عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد "خطاب الكراهية" عقب اغتيال الناشط تشارلي كيرك.

لكن انتقاد ترامب لها أمس السبت دلالة على نفاد صبره حتى مع حفاظه على دعمه العلني لها.