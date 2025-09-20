فرنسا تمنع رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبل يوم الإثنين

منعت وزارة الداخلية الفرنسية رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبيل اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة يوم الإثنين المقبل.

وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية تعليمات إلى المحافظين بعدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات وغيرها من المباني العامة يوم الاثنين، وذلك بعد أن اقترح رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، هذه الخطوة تضامناً مع فلسطين، بحسب ما أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت.

وجاء في التعميم أن "مبدأ حياد الخدمة العامة يمنع هذه الممارسات"، وشدد التعميم على ضرورة قيام المحافظين بإحالة أي قرار لرؤساء البلديات بهذا الخصوص إلى القضاء الإداري.

وأكد هيوج موتو، الأمين العام لوزارة الداخلية، في تصريح لقناة (سي نيوز) أن المحافظين تلقوا توجيهات للتواصل مع المسؤولين المنتخبين ومطالبتهم بإزالة الأعلام في حال رفعها على المباني العامة.