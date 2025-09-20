غارات روسية على أوكرانيا تدفع بولندا لنشر طائرات وأنظمة دفاع جوي

أعلنت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أن طائرات بولندية وأخرى حليفة جرى نشرها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وقالت قيادة العمليات في منشور على إكس "الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".

وعند الساعة 03.40 بتوقيت غرينتش، كانت أوكرانيا بأكملها تقريبا في حالة إنذار بغارات جوية بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت قيادة الجيش البولندي إنه بعد الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش بقليل، أنهت القوات الجوية البولندية والقوات الحليفة العملية مع توقف الضربات الجوية الروسية ضد أوكرانيا، مضيفة أن الإجراءات كانت "وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي في المناطق المجاورة للمنطقة المهددة".