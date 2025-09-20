استمرار أزمة الطيران.. باكستان تمدد حظر دخول الطائرات الهندية

مددت باكستان حظر دخول الطائرات الهندية مجالها الجوي حتى 24 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الباكستانية سيف الله خان في بيان لوسائل الإعلام "سيظل المجال الجوي الباكستاني مغلقا أمام الطائرات المسجلة الهندية. وينطبق هذا الحظر على جميع الطائرات المملوكة أو المشغلة أو المستأجرة من قبل شركات الطيران الهندية. ويشمل ذلك الرحلات العسكرية".

وكان كبار القادة في باكستان قد أعلنوا في 24 أبريل عن سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي أمام جميع شركات الطيران المملوكة للهند أو التي تديرها الهند على الفور، ردا على سلسلة من الإجراءات العدوانية التي اتخذتها نيودلهي ضد البلاد، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد، بتدبير هجوم دموي وقع في إبريل في منطقة باهالجام في إقليم كشمير.

ونفت باكستان بشدة تلك المزاعم ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

ومع تحول الوضع إلى مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين، تطلب الأمر تدخلا أمريكيا للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين لوقف إطلاق النار.