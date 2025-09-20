تحذير أمريكي جديد من خطر تنظيم القاعدة

قال المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب إن الدعوات التي أطلقها تنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة لشن هجمات على الولايات المتحدة تسلط الضوء على الخطر المستمر الذي يُشكله التنظيم على البلاد.

وأضاف المركز في مذكرة إلى جهات إنفاذ القانون أن تنظيم القاعدة وفرعه في اليمن المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب "يسعيان على الأرجح إلى استغلال منشوراتهما الإعلامية والصراعات العالمية، لا سيما في المناطق التي تحظى بدعم أو مشاركة عسكرية أمريكية، لتشجيع مهاجمين محتملين على تنفيذ هجمات".

وحثّت المذكرة المسؤولين الحكوميين على تجنب نشر أي معلومات تتعلق بإجراءات المراقبة الأمنية وعدم نشر أو مشاركة تفاصيل حول خططهم للسفر أو مواعيده أو الأماكن (التي سيزورونها) وعدم وضع البطاقات التعريفية وغيرها من وسائل إثبات الهوية عند التواجد خارج أوقات العمل".

وحذرت المذكرة أيضا من تهديدات محتملة للأهداف التي تجذب حشودا كبيرة، بما في ذلك الأحداث الرياضية والموسيقية، وحثت على وجود أجهزة إنفاذ القانون في تلك الفعاليات إلى جانب تنظيم جلسات إحاطة قبل الحدث حول التدابير الأمنية.

وتُصنّف الولايات المتحدة تنظيم القاعدة "منظمة إرهابية أجنبية".

وكانت هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن قد أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أواخر العام الماضي، والذي قيّم مختلف أنواع الأخطار التي تواجه الولايات المتحدة، أن تنظيم القاعدة ملتزم بمهاجمة البلاد وأنه "جدد جهوده للتواصل" مع الجماهير الغربية.

أُنشئ المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، عام 2004. وقال المركز إن المعلومات التي يشاركها مع أجهزة إنفاذ القانون ستمنح هذه الأجهزة الأدوات اللازمة لمعرفة التهديدات والتعامل مع أي محاولات أو استهداف من قبل تنظيم القاعدة.