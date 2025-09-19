ترامب يقترح على ستارمر استخدام الجيش ضد قوارب الهجرة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استخدام قوات الجيش في التصدي لأزمة القوارب الصغيرة، محذراً من أن الهجرة غير الشرعية يمكن أن "تدمر" الدول.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأن الرئيس الأمريكي قال إنه ناقش الوضع مع ستارمر في مقر إقامة رئيس الوزراء الريفي بتشيكرز.

وسلط ترامب الضوء على سجله الشخصي في تأمين حدود الولايات المتحدة، مشيراً إلى المملكة المتحدة تواجه تحدياً مماثلا.

وتحدث ترامب عن تجربته في هذا الشأن قائلا: "لم أستطع تحمل رؤية تدفق الملايين من الناس إلى بلادنا، وقد قمنا بعمل رائع".

وتابع "خلال الثلاثة أشهر الماضية لم نسجل أي حالة هجرة- مقارنة بملايين الحالات قبل عام- بلغت نسبة الدخول غير الشرعية لبلادنا صفر".

وقال ترامب في حديثه، وهو يقف إلى جانب ستارمر: "اعتقد أن لديكم وضعا مماثلا للغاية، الأشخاص يأتون"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء أنه لو كان مكانه لأوقف الأمر "ولا يهم إذا ما كنت ستسدعي الجيش لا تهم الوسيلة المستخدمة"

وقال ترامب: "إنها تدمر البلدان من الداخل".