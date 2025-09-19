ترامب يشن هجوماً على عمدة لندن: "الأسوأ في العالم"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لم يرد" مشاركة العمدة صادق خان في الفعاليات خلال زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة، حيث تصاعد خلافه مع عمدة لندن بوصفه أنه "بين أسوأ العمد في العالم".

وزعم الرئيس الأمريكي أن خان كان أراد الحضور "ولكنني طلبت عدم حضوره"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

يشار إلى أن هذه التصريحات هي الأحدث في حرب كلامية قائمة منذ فترة طويلة بين ترامب والعمدة الذي ينتمي لحزب العمال، والذي اتهم الرئيس الأمريكي بتشجيع السياسة اليمينية المثيرة للانقسام حول العالم فيما وصل بريطانيا أوائل الأسبوع الجاري.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أير فورس ون "اعتقد أنه (عمدة لندن) قام بعمل فظيع. فالجريمة في لندن مرتفعة للغاية. وبالنسبة للهجرة فهو كارثي".

وردا على هذه التصريحات، قال مصدر مقرب من خان "سياسات ترامب تقوم على الخوف والانقسام. وهذا يشمل التقليل من عاصمتنا العظيمة".

وتابع: "لندن قصة نجاح عالمية، فهي منفتحة وديناميكية وأكثر أمانا من كبرى المدن الأمريكية. وربما هذا هو أحد الأسباب أن عددا قياسيا من الأمريكيين يختار أن تكون لندن موطنهم".

ومن المفهوم أن خان أوضح قبل أسابيع أنه لم يسع أو يتوقع دعوته للفعاليات التي أقيمت على شرف الزيارة الرسمية المثيرة للجدل.

ويرجع الخلاف بين الاثنين لعام 2015 على الأقل، عندما أدان السياسي العمالي اقتراح المرشح الرئاسي آنذاك ترامب بحظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة.