أوكرانيا تعلن خططاً لنشر مئات المسيرات لاعتراض الهجمات الروسية

قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، يوم أمس الخميس، إن أوكرانيا تخطط لاستخدام مئات الطائرات المسيرة المضادة قريبا، ردا على الهجمات الروسية واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة.

وأوضح شميهال، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه عندما تطلق روسيا ما يصل إلى 800 طائرة مسيرة في ليلة واحدة، كما حدث في السابق، فإن أوكرانيا ستحتاج للرد بما لا يقل عن ألف طائرة مسيرة اعتراضية.

وأضاف أن أوكرانيا ستصل إلى هذا المستوى، لكنه لم يحدد متى ستتمكن من نشر مثل هذه الأعداد، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي لا يكمن في القدرة الإنتاجية، بل في التحكم بالطائرات المضادة من الأرض.

وشنت القوات الروسية مرارا أسرابا كبيرة من الطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، ما أدى أحيانا إلى إنهاك أنظمة الدفاع الجوي في البلاد.