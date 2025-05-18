لماذا يقلق اليابانيون من فترة رئاسة ترامب الثانية؟

خلص استطلاع جديد أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن نحو 81% يشعرون "بالقلق أكثر من الأمل" تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ فترة رئاسته الثانية في يناير الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها.

ولدى سؤالهم عن سبب قلقهم، أظهر استطلاع الرأي العام بشأن العلاقات الدولية الذي أجرى ما بين مارس وأبريل الماضيين أن 42% أرجعوا قلقهم إلى التهديد الذي تمثله الرسوم على التجارة الحرة، في حين أشار 41% إلى أفعاله غير المتوقعة.

وعلى النقيض، من بين 17% من الأشخاص الذي أعربوا عن "تفاؤل أكثر من القلق"، قال 57% إن ترامب" يظهر "قيادة"، كما أشاد 33% "بمحاولته معارضة الهيمنة المتزايدة للصين".