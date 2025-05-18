فقدان 4 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب الفضيانات في الأرجنتين

فٌقد أربعة أشخاص واضطر الآلاف من الأشخاص لإخلاء منازلهم بسبب الفيضانات في الأرجنتين.

ونقلت صحيفة لا ناسيون عن وكالة الطوارئ الوطنية القول إنه تم إجلاء ما لا يقل عن 3700 شخص في منطقة بوينس آيرس.

وقال وزير الأمن المحلي خافيير الونسو إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بعد هطول أمطار غزيرة لمدة ثلاثة أيام، ولكن المياه غمرت مناطق بأكملها.

وذكرت منصة إنفو باي الإخبارية إن عدة حافلات مدارس حوصرت بسبب الفيضانات.

وذكرت محطة تي ان التلفزيونية أنه في حالة واحدة قامت مروحيات بإنقاذ 37 طفلا و أربعة مدرسين عقب أن حاصرتهم مياه الفيضانات لنحو 20 ساعة.