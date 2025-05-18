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العالم

في أول لقاء مع زيلينسكي: كارني يجدد دعم كندا لأوكرانيا

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رويترز

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مجددا أمس السبت على دعم بلاده لأوكرانيا في أول لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ فوزه في انتخابات كندا.

قال كارني مخاطبا زيلينسكي "سيظل الشعب الكندي على دعمه الثابت الذي لا يتزعزع... نؤكد على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون دعم ومشاركة أوكرانيا الكاملة، وأنكم تحظون بدعمنا المطلق".

التقى الزعيمان خلال وجودهما في روما لحضور قداس تنصيب البابا ليو بابا الفاتيكان الجديد اليوم الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى رئيسي روسيا وأوكرانيا غدا الاثنين.