ترامب عن "تيك توك": أطفالنا يريدونه بشدة وآباؤهم يتصلون بي!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق يتيح إبقاء تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة قيد العمل في الولايات المتحدة وينقل أصوله في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية إلى مالكين أمريكيين، مما قد ينهي الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من عام.

ويمثل الاتفاق المتعلق بتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، الذي يضم 170 مليون مستخدم أمريكي، إنجازا كبيرا في المحادثات المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم، واللذين يسعيان إلى نزع فتيل حرب تجارية واسعة النطاق أثارت قلق الأسواق العالمية.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء "لدينا اتفاق بشأن تيك توك... لدينا مجموعة من الشركات الكبرى التي ترغب في شرائه"، دون تقديم تفاصيل عن الاتفاق.

وأثنى ترامب على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصين واصفا إياه بأنه تطوير للعلاقات بين البلدين، وقال إنه سيحافظ على قيمة اقتصادية بعشرات المليارات من الدولارات.

وقال ترامب "الأطفال يريدونه بشدة لدرجة أن آباءهم يتصلون بي. لا يريدونه لأنفسهم بل لأطفالهم".

وقد يتطلب أي اتفاق موافقة الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي أقر قانونا في 2024 يلزم التطبيق ببيع نشاطه في الولايات المتحدة خوفا من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين، مما يسمح لبكين بالتجسس على الأمريكيين أو إجراء عمليات تأثير من خلال التطبيق.

ورفضت إدارة ترامب مرارا تطبيق قانون يلزم بإغلاق التطبيق خشية أن يغضب الملايين من مستخدميه ويعطل التواصل السياسي.

وكان ترامب قد أشاد بالتطبيق لمساعدته على الفوز في انتخابات الرئاسة العام الماضي. ويتابع حساب ترامب الشخصي 15 مليون شخص. وأطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على تيك توك الشهر الماضي.

وأفادت قناة سي.إن.بي.سي اليوم الثلاثاء بأنه من المتوقع إتمام الاتفاق خلال 30 إلى 45 يوما، وأن الاتفاق سيشمل المستثمرين الحاليين في شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين، بالإضافة إلى مستثمرين جدد. ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل.

وتوصل مسؤولون من كلا البلدين أمس الاثنين إلى اتفاق إطاري يعد إنجازا كبيرا بعد أشهر من المحادثات المكثفة. وقد شارك البيت الأبيض بمستوى غير مسبوق وسط متابعة دقيقة لمجريات الاتفاق.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية، ناقشت وفود الولايات المتحدة والصين مسألة سحب الاستثمارات في إطار خلافات أعمق حول الرسوم الجمركية ولوائح مراقبة صادرات التكنولوجيا.

ومن المتوقع صدور تأكيد نهائي بشأن الاتفاق يوم الجمعة في مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأبدى عدد من المهتمين، بمن فيهم فرانك ماكورت المالك السابق لفريق لوس انجليس دودجرز وأمازون إلى جانب شركة ناشئة يديرها مؤسس موقع (أونلي فانز)، اهتمامهم بالأعمال التجارية سريعة النمو التي يقدر المحللون أن قيمتها قد تصل إلى 50 مليار دولار.