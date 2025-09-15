ترامب يهدد بإعلان الطوارئ في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك.

ويتمحور الخلاف حول تقديم معلومات عن الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلونها بشكل غير قانوني. ويضيف تهديد ترامب إلى سلسلة من الإجراءات التي يعتبرها منتقدوه تغولا في الصلاحيات الاتحادية، في ظل قيام أكثر من ألفين من القوات بدوريات في شوارع المدينة.

جاء تصريح ترامب بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع هذا الشهر، احتجاجا على قراره في أغسطس بنشر قوات الحرس الوطني "لإعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة"، بعدما وصف معدلات الجريمة بأنها صارت آفة بالعاصمة.

وقال ترامب على منصة تروث سوشال "شهد المكان ازدهارا غير مسبوق في غضون أسابيع قليلة. ولأول مرة منذ عقود، لا توجد جرائم تقريبا".

ولم يصدر رد فوري من مكتب باوزر رئيسة بلدية المدينة على طلب التعليق بشأن منشور ترامب.

ووضع ترامب إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الاتحادية المباشرة ونشر قوات إنفاذ قانون اتحادية، بما في ذلك عناصر من إدارة الهجرة والجمارك. ولا يزال موعد انتهاء مهمتهم غير واضح.