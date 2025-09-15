حزب ميرتس يتقدم في الانتخابات المحلية في أكبر ولايات ألمانيا

برز الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط)، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كأقوى حزب في انتخابات المحليات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان.

وأعلنت هيئة الانتخابات المحلية صباح اليوم الاثنين وفقا لنتائج أولية أنه من المتوقع أن يحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة 3ر33% من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بنسبة 1ر22%.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نسبة 5ر14% من الأصوات، بينما من المتوقع أن تبلغ نسبة حزب الخضر 5ر13%، وحزب "اليسار" 6ر5%، والحزب "الديمقراطي الحر" المؤيد لقطاع الأعمال 7ر3%.

وتتوافق النتائج الأولية مع التوقعات الأولية لإذاعة غرب ألمانيا "دابليو دي آر".

وكان هناك نحو 20 ألف مقعد مطروحا للتنافس في المجالس المحلية في 396 مدينة وبلدية، و31 مقاطعة والبرلمان الإقليمي لمنطقة الرور الصناعية.

وفي حال عدم حصول أي مرشح لمناصب قيادية معينة على أكثر من 50% من الأصوات، ستُجرى جولة إعادة في 28 سبتمبر.

وكان ما يقرب من 14 مليون نسمة مؤهلين للتصويت.

ووفقا لإذاعة غرب ألمانيا، بلغت نسبة المشاركة 5ر56%، وهي أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لعام 2020 (9ر51%).