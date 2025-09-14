استطلاع: غالبية الألمان قلقون بشأن هجوم روسي محتمل على الناتو

عقب دخول طائرات روسية مُسيرة المجال الجوي البولندي، يشعر غالبية الألمان بالقلق من هجوم روسي محتمل على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثل بولندا أو ليتوانيا في المستقبل القريب.

وبحسب استطلاع أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، يخشى 62% من المشاركين البالغ عددهم 1002 شخص مثل هذا الهجوم، بينما أعرب 28% عن عدم خشيتهم ذلك، وأجاب 10% بلا أعرف.

وخلال غارة جوية روسية على أوكرانيا ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية، حلّقت عدد كبير من الطائرات المسيرة في المجال الجوي البولندي، وبالتالي المجال الجوي لحلف الناتو. وأسقطت القوات الجوية البولندية وحلفاء آخرون في الناتو بعض الطائرات الروسية المسيرة لأول مرة.

وتستبعد الأوساط العسكرية أن تكون الطائرات المسيرة قد أُطلقت عن طريق الخطأ. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الطائرات مبرمجة لتدمير أهداف على أراضي الناتو، أم أنها كانت ببساطة استفزازا أو اختبارا لدفاعات الناتو الجوية.

ووفقا للاستطلاع، فإن غالبية الألمان يؤيدون أيضا اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة ضد روسيا. ويعتقد 49% منهم أنه يجب وقف جميع واردات الغاز والنفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي فورا، بينما أيد استمرارها 33% آخرون، وأجاب 11% بلا أعرف، وأبدى 7% عدم اهتمامهم بالأمر.

وبحسب الاستطلاع، دعا 51% من المشاركين أيضا إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، بينما عارض ذلك 29% آخرون، وأجاب 20% بلا أعرف.