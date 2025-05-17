إصابة شرطي في برلين بجروح خطيرة إثر طعنه في رقبته

طعن رجل /28 عاما/ شرطيا في رقبته أمس الجمعة في حي نويكولن ببرلين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وذكرت شرطة العاصمة الألمانية عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الشرطي يخضع لعملية جراحية طارئة ولا يزال في حالة حرجة.

ووفقا لمركز الشرطة، جاء الرجل إلى المركز لتقديم بلاغ، وطُلب منه الانتظار، إلا أنه غادر المبنى، وألحق أضرارا بسيارة شرطة، ثم اقترب منه أفراد من الشرطة، فطعن أحدهم في رقبته.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال الرجل، وتولت لجنة جرائم القتل التحقيق.

يأتي هذا الحادث بعد وقت قصير من إصابة شرطي آخر بجروح خطيرة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين أول أمس الخميس، حيث وردت أنباء عن جرّ الشرطي وسط حشد ودهسه.