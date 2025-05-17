التحقيق بشأن منشور لمدير "إف بي آي" الأسبق يحتوي على تحريض ضد ترامب

تحقق السلطات الأمريكية بشأن منشور على تطبيق إنستجرام للمدير الأسبق لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ، جيمس كومي، يقول مسؤولون إنه يحتوي على تهديد مزعوم ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويظهر المنشور المعني صورة لأصداف على شاطئ مرتبة وتشكل أرقام "8847" والذي يطلق عليه الجمهوريون تهديداً بالقتل ضد ترامب، وهو الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا الرقم يعد أيضا تعبيراً عامياً عن قتل شخص ما.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يستخدم معارضو ترامب هذه الأرقام على الإنترنت وفي الاحتجاجات.

واتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، كومي، الذي طرده ترامب خلال فترة ولايته الأولى، بالدعوة إلى اغتيال الرئيس.

وكتبت على موقع إكس أن وزارتها والخدمة السرية الأمريكية يحققون في التهديد .

وقام كومي بحذف الصورة وكتب في منشور جديد أنه رأى ما اعتقد أنه "رسالة سياسية" في تشكيل الأصداف. وقال أنه لم يكن يقصد الدعوة للعنف ضد الرئيس.

وكتب "لم أدرك أن بعض الناس يربطون هذه الأرقام بالعنف".

وتحدث ترامب لشبكة "فوكس نيوز" قائلاً إن كومي "كان يعرف بالضبط ما يعنيه ذلك".

وأضاف "الطفل يعرف ما يعنيه ذلك. إذا كنت مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ولا تعرف ما يعنيه ذلك، فهذا يعني الاغتيال".