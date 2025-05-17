رئيس كوريا الجنوبية المعزول يترك حزب سلطة الشعب

قال رئيس كوريا الجنوبية السابق المخلوع يون سوك يول اليوم السبت إنه قرر ترك حزب سلطة الشعب المحافظ، وذلك وفقا لمنشور له على فيسبوك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتراجع فيه كيم مون-سو مرشح الحزب للرئاسة بفارق كبير عن مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي لي جاي ميونج في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو



وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا ونشر أمس الجمعة أن 51 بالمئة يؤيدون لي جاي ميونج مقابل نحو 29 بالمئة لكيم مون-سو.

وكان أعضاء حزب سلطة الشعب قد طالبوا يون بترك الحزب سعيا لحشد المزيد من الدعم من الناخبين المعتدلين الذين انتقدوا أفعاله.

وتأتي الانتخابات المبكرة بعد عزل يون في أعقاب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في ديسمبر

قال يون في منشوره في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية "أنسحب من حزب سلطة الشعب لأؤدي واجبي في الدفاع عن جمهورية كوريا الحرة ... أطلب منكم دعم كيم مون-سو".