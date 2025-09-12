إخلاء مبنى بأكاديمية البحرية الأمريكية بعد "نشاط مشبوه"

أكد مسؤولون أن الأكاديمية البحرية الأمريكية في ماريلاند قد أغلقت أبوابها يوم أمس الخميس وتم إخلاء مبنى استجابة لتقارير عن تهديدات موجهة للمدرسة العسكرية، وأصيب شخص واحد.

وقال الليفتنانت ناود ليمار، المتحدث باسم القاعدة التي تستضيف الأكاديمية، في بيان إنه جرى نقل الشخص المصاب جوا إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأضاف ليمار أن أمن قاعدة أنابوليس للدعم البحري ووكالات إنفاذ القانون المحلية استجابوا لتقارير عن نشاط مشبوه. ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول التهديد وكيف أصيب الشخص.

وكان ليمار قد ذكر في وقت سابق أن الأكاديمية في أنابوليس تخضع "لإجراءات إغلاق كإجراء احترازي".

وكانت الشرطة تتمركز بالقرب من قاعة بانكروفت، التي تضم طلاب الأكاديمية في أكثر من 1600 غرفة نوم. وتعتبر أكبر سكن جامعي فردي في العالم، وفقا لموقع الأكاديمية على الإنترنت.