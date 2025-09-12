فيديو.. سلاح أمريكي فتّاك يعجز عن تدمير جسم طائر مجهول في البحر الأحمر ويربك البنتاغون

أثار الكونغرس الأمريكي جدلاً واسعاً بعد نشره مقطع فيديو مثير خلال جلسة استماع حول "الظواهر الجوية غير المحددة" (UAP)، حيث أظهر صاروخا من طراز "هيلفاير" وهو يصيب جسما كرويا غامضا قبالة سواحل اليمن دون أن يلحق به أي ضرر، في مشهد أعاد إشعال التساؤلات بشأن طبيعة هذه الأجسام ومدى شفافية الحكومة الأمريكية في الكشف عن المعلومات المرتبطة بها.

الفيديو، الذي التقطته طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 بتاريخ 30 أكتوبر 2024، عُرض لأول مرة أمام لجنة الكونغرس المكلفة بمتابعة هذه الظواهر، ويُظهر المقطع لحظة إطلاق صاروخ على الجسم الكروي الذي بدا وكأنه "يمتص الضربة" قبل أن يواصل مساره من دون أي تغيير، وفقا لموقع dailygalaxy.

وأكد الصحفي الأمريكي المتخصص في الظواهر الجوية غير المحددة جورج ناب أن المشهد غير مسبوق، قائلاً: "لقد شاهدنا صاروخاً يضرب الـUFO (UFO تعني جسماً طائراً مجهول الهوية أو جسماً طائراً غير معروف) ويرتد عنه ببساطة".

النائب الجمهوري إريك بيرليسون، الذي لعب دوراً في نشر المقطع، تساءل عن أسباب حجب هذه اللقطات لوقت طويل، مشيراً إلى أن "الحطام بدا وكأنه انسحب مع الجسم"، مضيفاً أن استمرار إخفاء مثل هذه الأدلة عن الرأي العام يثير شكوكا متزايدة حول حجم المعلومات المخفية في قواعد بيانات الحكومة.

ولم يقتصر الجدل على هذا الفيديو فحسب، إذ شهدت الجلسة شهادات إضافية أبرزها إفادة الرقيب البحري الأمريكي أليكساندرو ويغينز، الذي تحدث عن مواجهة غير تقليدية مع جسم طائر غامض قبالة سواحل كاليفورنيا عام 2023.

وأوضح ويغينز أنه رصد مع فريقه على الرادار جسما مضيئا على شكل "تيك تاك" خرج من المحيط والتحق بثلاثة أجسام مشابهة، قبل أن تختفي جميعها بسرعة هائلة "تتحدى قوانين الفيزياء"، من دون إصدار أي دوي أو ترك أثر لطائرات تقليدية.

وتسعى لجنة الكونغرس، برئاسة النائبة آنا بولينا لونا، إلى كشف حقيقة هذه الظواهر وإجبار المؤسسات الحكومية على التخلي عن سياسة التستر التي استمرت لعقود، على حد تعبيرها. وأكدت لونا أن هذه الجهود لا تستهدف فقط ملف الـUAP، بل تشمل أيضا ملفات حساسة أخرى مثل قائمة عملاء جيفري إبستين ووثائق هجمات 11 سبتمبر.

ويأتي نشر هذا الفيديو كجزء من سلسلة تحقيقات مستمرة تهدف إلى تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين بالحكومة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر: هل نحن أمام تقنية عسكرية متطورة ما زالت سرية، أم أن الأمر يتعلق بظواهر تتجاوز حدود المعرفة الأرضية؟

فيديو