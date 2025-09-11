اضطرابات دامية تسقط حكومة نيبال والجيش يفرض "حظر تجول"

أمر جنود في العاصمة النيبالية السكان بالبقاء في منازلهم، الأربعاء، بعدما انتشر الجيش بكثافة لوقف يومين من الاضطرابات الدامية التي أدت إلى انهيار الحكومة، بينما أضرم محتجون النار في مبانٍ حكومية.

واجتمع ممثلو المتظاهرين مع مسؤولين عسكريين في مقر قيادة الجيش في كاتماندو لمناقشة اختيار زعيم انتقالي، حيث دفع بعضهم باتجاه تولي سوشيلا كاركي، وهي رئيسة سابقة للمحكمة العليا تحظى بشعبية واسعة.

وكانت الاحتجاجات، التي شارك فيها آلاف المتظاهرين، اندلعت يوم الاثنين بعد حظر حكومي قصير الأجل على وسائل التواصل الاجتماعي، أعقبته حملة قمع من الشرطة التي فتحت النار على المحتجين. وتصاعدت الاحتجاجات يوم الثلاثاء لتشمل هجمات على مبان حكومية. وقالت وزارة الصحة الأربعاء إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 25 قتيلا، إضافة إلى إصابة 633 شخصا.

ودفعت الأحداث رئيس الوزراء خادجا براساد أولي إلى تقديم استقالته يوم الثلاثاء، وطلب الرئيس الشرفي للبلاد رام تشاندرا باوديل منه قيادة حكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، غير أن أولي فر من مقر إقامته الرسمي، ولم يتضح مكان وجوده.