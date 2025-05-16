مدينة بريمن الألمانية تحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

قررت مدينة بريمن الألمانية حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وقالت متحدثة باسم هيئة التعليم في المدينة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن هذا القرار ينطبق على المدارس الابتدائية والمتوسطة، بينما سيُترك للمدارس الثانوية القرار بشأن استخدام الهاتف المحمول.

وأضافت المتحدثة باسم الهيئة أن قرار الحظر جاء بعد مناقشات مكثفة مع إدارات المدارس وأطباء الأطفال وخبراء التعليم، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى أدلة علمية أثبتت التأثير السلبي لاستخدام الهواتف الذكية خلال اليوم الدراسي على قدرة الأطفال على التعلم والتنمية الاجتماعية والصحة.

وقالت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في ولاية برلين، زاشا كارولين أوليب: "الهواتف المحمولة الخاصة ليست ضرورية في الحياة المدرسية اليومية؛ بل على العكس من ذلك، فهي تشتت انتباه الطلاب عن التعلم وتمنعهم من التفاعل في فترات الراحة، وقبل كل شيء من التحرك".

وأكدت المتحدثة باسم هيئة التعليم: "يُطبّق قرار مدينة بريمن اعتبارا من 1 يونيو المقبل. سيتعين إبقاء الهواتف المحمولة مغلقة في الجيب"، مضيفة أن موظفي المدارس سيراقبون هذا الأمر.

ومن المقرر أن تكون هناك استثناءات، على سبيل المثال إذا كان الهاتف المحمول ضروريا لأسباب طبية.